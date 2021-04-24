ФОТО | Ты сильный! Ты красивый! Сияй! На тротуарах в Мустамяэ появились мотивационные сообщения

”Мне очень приятно, что молодые люди выступили с такой инициативой, которая бросает вызов сложной ситуации последних двух лет и призывает людей быть счастливыми и активными, — сказал Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ. — Надеюсь, эта инициатива будет приветствоваться в Мустамяэ, а послания, написанные от души, сделают наступающую весну еще более счастливой”.