Ковид жертв не выбирает. Побеждают его не все(6)
В этой публикации мы не называем настоящих имен тех, о чьих историях болезни ведется рассказ, но заверяем читателей: все события подлинные, редакции известны имена их участников.
Вирус не пощадил никого из близких
Полина, пятиклассница одной из столичных гимназий, подхватила инфекцию в школе. Получив положительный результат теста на коронавирус, родители изолировали дочку в отдельной комнате квартиры, разрешив ей только выходить в туалет. Но это не спасло остальных домочадцев.
Первыми заразились мама и младшая сестренка ясельного возраста, а самыми последними ”сдалась” мужская часть семьи — папа и старший брат. К счастью, болезнь у всех протекала без осложнений. Температура если и поднималась, то невысоко. Брат с малышкой и вовсе отделались насморком.
Гораздо труднее перенесли болезнь нарвские бабушка и дедушка Полины, к которым дети и внуки приезжали из Таллинна на выходные. Особенно долго коронавирус протекал у дедушки, которого волны повышенной температуры накрывали в течение трех недель. Мужчина жаловался на сильные головные боли и замутненное сознание, а в один из приступов около часа им занимались врачи скорой помощи. Супруга поправилась раньше, но говорит, что после выздоровления уже два месяца не чувствует вкуса и запаха еды.
Паника — самое страшное
Нарвская пенсионерка Ксения рассказала, что для нее источник заражения коронавирусом остался не выясненным. ”В общественных местах, куда выходила крайне редко, я всегда надевала маску, — рассказывает она. — Гостей не принимала и сама в гости не ходила. Гуляя по променаду, старалась всех обходить стороной”.
Несмотря на все меры предосторожности, 16 декабря Ксения заболела. Температура у нее поднималась не выше 38.7, но было ощущение, как будто под 40.
Ксения:
-Начало трепыхаться сердце, каждую мышцу в теле я стала чувствовать как живую. Ночью появилась лихорадка: руки и ноги подпрыгивали, удержать их неподвижными не удавалось, навалилась такая слабость — даже руку поднять было сложно. Тело стало как бы чужим.
Медсестра моего семейного врача посоветовала больше находиться в постели, делать ингаляции и полоскания горла. И это все. Ковид, как мне сообщили, лекарствами не лечится. Сухой кашель и ощущение заложенности в груди сменились бесконечными потоками из носа.
В один момент вдруг так заболела голова, будто по ней сильно ударили. Поскольку я диабетик, решила, что надо что-то съесть. Но даже сам вид еды вызывал тошноту. Обоняние я не потеряла, однако есть не могла: только пила воду и клюквенный морс.
Паника — самое страшное для одиноко живущего человека, которому за 70. Охватывает страх, когда кажется, что вдохнуть в следующий раз уже не получится. Засыпать вообще жутко — вдруг не проснешься. Я закутывалась и открывала по ночам окно — чтобы было легче дышать.
Неприятно было просыпаться от того, что ты весь мокрый сам и постель тоже мокрая. Все надо менять и стирать, а ты при этом абсолютно беспомощен.
Своим выздоровлением Ксения обязана подругам, которые помогли не упасть духом и снабжали разными снадобьями. Неприятными последствиями заболевания у женщины стали выпадающие волосы, обильное потоотделение по ночам и появившиеся проблемы с памятью.
Страдает нервная система
Представитель творческой профессии Елена поведала, что заболела вместе с мужем коронавирусом после контакта с инфицированным на работе. Если поначалу заболевание воспринималось как грипп, то проведенный у супругов тест подтвердил ковид. К тому же Елена, будучи астматиком, еще до получения результатов теста почуяла неладное, поскольку ее приступы кашля не снимались обычными препаратами от астмы.
Елена:
- Кашель был такой сильный, что болели мышцы спины. В первые дни температуры не было. А когда она поднялась, то скакала от 37 до 39 и выше. Пить парацетамол мы начинали только после 39-ти. До этого принимали бромгексин, кардиоаспирин — с большим количеством питья. У нас был разработан целый протокол лечения, который нам дала врач, перенесшая эту болезнь ранее.
Поскольку медики опасались за мужа Елены, который ранее многократно перенес воспаление легких, ему через какое-то время выписали антибиотик. Возможно, поэтому он поправился раньше. Елена, заболевшая 28 ноября, провела на больничном больше месяца.
Елена констатирует, что почувствовала себя лучше только в последние полмесяца, начиная с конца декабря. Из-за сильно снизившегося гемоглобина она вновь была отправлена на больничный. ”Сильно страдает и нервная система, — добавляет Елена. — Только месяц назад я начала нормально спать. До этого мучила бессонница”.
Во время болезни Елену одолевало нежелание с кем-либо общаться. ”Впадаешь в какое-то депрессивное состояние, — делится Елена. — У меня все три двоюродные сестры переболели ковидом. И одну из них с трудом спасли, поскольку с ней случился инсульт, спровоцированный этим заболеванием. Сестра жаловалась на головные боли, плакала. Это же состояние подавленности испытала и я. Спасибо нашим родным: подкармливали нас, приносили горяченькое, которое подавали в окошко первого этажа”.
Проиграли в схватке за жизнь
Среди медиков и представителей других профессий есть нарвитяне, заплатившие жизнью за столкновение с коварным недугом.
Нарвитянка Галина заболела почти одновременно с мужем. Только выздоравливала она одна, потому что перенесла заболевание дома в относительно не сложной форме, в то время как ее муж с двусторонним воспалением легких находился на излечении сначала в Нарвской больнице, потом в Пуру, а позже в Тарту. Крепкий, активный, работящий мужчина до болезни успел расчистить снег на даче (дело было в феврале), а к концу недели почувствовал недомогание. Приехавшая на вызов скорая, по словам Галины, списала поднявшуюся температуру на переохлаждение, порекомендовав в понедельник позвонить семейному врачу. Утром понедельника муж засобирался на работу, но почувствовал себя плохо и вернулся домой. Он был так ослаб, говорит Галина, что самостоятельно не мог выйти из машины.
Семейный врач направила больного в приемный покой. Там рентген показал ковид с двусторонним воспалением легких. Уверенная в том, что супруг находится в надежных руках, Галина отправилась домой. К ее удивлению через некоторое время приехал и муж. Сказал, что попросился домой. Галина до сих пор не понимает, почему его не уговорили остаться в больнице.
Через три дня мужу стало так плохо, рассказывает Галина, что пришлось вызвать скорую. Он был госпитализирован в ковид-отделение Нарвской больницы. А еще через пару суток его отправили в Пуру. Жене объяснили, что в Нарве дефицит кислорода. Из Пуру он общался с родными по телефону, но говорил очень мало, говорить ему было трудно.
”Потом мне позвонили и сообщили, что отправляют его реанимобилем в Тарту, — делится Галина. — У него нашли тромб в легочной артерии, но успокоили меня, сказав, что уберут его кроворазжижающими препаратами”.
По словам женщины, ее супруг пролежал под наркозом на ИВЛ около трех недель. За это время начались проблемы с почками, потребовались сеансы гемодиализа. ”Информация о муже была скудной, — вспоминает Галина. — Мы толком не знали, что с ним происходит. Было трудно дозвониться до медсестры, а отвечали примерно одно и то же: ”Состояние без изменений”. В начале третьей недели трубку взял врач, который сказал, что моего мужа на той неделе выводили из наркоза. И что завтра будут выводить окончательно, поскольку заработали почки”.
Но вместо радостной новости на следующий день Галина узнала, что в пять утра ее супруг скончался. Она очень жалеет, что не имела возможности поддержать мужа, когда он был в сознании.
Галина рассказала также, что у ее знакомых, перенесших заболевание, последствия коронавируса проявлялись в виде появившегося сахарного диабета (возможно, от того, что находящимся на ИВЛ вливают глюкозу в качестве питания, предположила женщина), проблем с почками, с дыханием и передвижением.
Как и остальные фигуранты этих историй, Галина настроена со временем, когда организм окрепнет от перенесенного заболевания, сделать прививку от коронавируса.
…Несколько недель назад нарвитян постигла новая весть о тяжелой потере. Прекрасная женщина, любящая мама и бабушка, руководитель известной организации, тоже не смогла справиться с тяжелым испытанием по имени коронавирус…
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.