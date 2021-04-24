Ковид жертв не выбирает. Побеждают его не все

Медсестра моего семейного врача посоветовала больше находиться в постели, делать ингаляции и полоскания горла. И это все. Ковид, как мне сообщили, лекарствами не лечится. Сухой кашель и ощущение заложенности в груди сменились бесконечными потоками из носа.

-Начало трепыхаться сердце, каждую мышцу в теле я стала чувствовать как живую. Ночью появилась лихорадка: руки и ноги подпрыгивали, удержать их неподвижными не удавалось, навалилась такая слабость — даже руку поднять было сложно. Тело стало как бы чужим.

Несмотря на все меры предосторожности, 16 декабря Ксения заболела. Температура у нее поднималась не выше 38.7, но было ощущение, как будто под 40.

Нарвская пенсионерка Ксения рассказала, что для нее источник заражения коронавирусом остался не выясненным. ”В общественных местах, куда выходила крайне редко, я всегда надевала маску, — рассказывает она. — Гостей не принимала и сама в гости не ходила. Гуляя по променаду, старалась всех обходить стороной”.

Гораздо труднее перенесли болезнь нарвские бабушка и дедушка Полины, к которым дети и внуки приезжали из Таллинна на выходные. Особенно долго коронавирус протекал у дедушки, которого волны повышенной температуры накрывали в течение трех недель. Мужчина жаловался на сильные головные боли и замутненное сознание, а в один из приступов около часа им занимались врачи скорой помощи. Супруга поправилась раньше, но говорит, что после выздоровления уже два месяца не чувствует вкуса и запаха еды.

Первыми заразились мама и младшая сестренка ясельного возраста, а самыми последними ”сдалась” мужская часть семьи — папа и старший брат. К счастью, болезнь у всех протекала без осложнений. Температура если и поднималась, то невысоко. Брат с малышкой и вовсе отделались насморком.

Полина, пятиклассница одной из столичных гимназий, подхватила инфекцию в школе. Получив положительный результат теста на коронавирус , родители изолировали дочку в отдельной комнате квартиры, разрешив ей только выходить в туалет. Но это не спасло остальных домочадцев.

В этой публикации мы не называем настоящих имен тех, о чьих историях болезни ведется рассказ, но заверяем читателей: все события подлинные, редакции известны имена их участников.

В один момент вдруг так заболела голова, будто по ней сильно ударили. Поскольку я диабетик, решила, что надо что-то съесть. Но даже сам вид еды вызывал тошноту. Обоняние я не потеряла, однако есть не могла: только пила воду и клюквенный морс.

Паника — самое страшное для одиноко живущего человека, которому за 70. Охватывает страх, когда кажется, что вдохнуть в следующий раз уже не получится. Засыпать вообще жутко — вдруг не проснешься. Я закутывалась и открывала по ночам окно — чтобы было легче дышать.

Неприятно было просыпаться от того, что ты весь мокрый сам и постель тоже мокрая. Все надо менять и стирать, а ты при этом абсолютно беспомощен.

Своим выздоровлением Ксения обязана подругам, которые помогли не упасть духом и снабжали разными снадобьями. Неприятными последствиями заболевания у женщины стали выпадающие волосы, обильное потоотделение по ночам и появившиеся проблемы с памятью.

Страдает нервная система

Представитель творческой профессии Елена поведала, что заболела вместе с мужем коронавирусом после контакта с инфицированным на работе. Если поначалу заболевание воспринималось как грипп, то проведенный у супругов тест подтвердил ковид. К тому же Елена, будучи астматиком, еще до получения результатов теста почуяла неладное, поскольку ее приступы кашля не снимались обычными препаратами от астмы.

Елена:

- Кашель был такой сильный, что болели мышцы спины. В первые дни температуры не было. А когда она поднялась, то скакала от 37 до 39 и выше. Пить парацетамол мы начинали только после 39-ти. До этого принимали бромгексин, кардиоаспирин — с большим количеством питья. У нас был разработан целый протокол лечения, который нам дала врач, перенесшая эту болезнь ранее.

Поскольку медики опасались за мужа Елены, который ранее многократно перенес воспаление легких, ему через какое-то время выписали антибиотик. Возможно, поэтому он поправился раньше. Елена, заболевшая 28 ноября, провела на больничном больше месяца.