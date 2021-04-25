Неделя в Беларуси: "заговор" против Лукашенко, Тихановской предложили объявить себя президентом

”Я всегда была с вами откровенна. Нынешняя политическая ситуация очень тревожная. В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию ”гаранта суверенитета”, сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности”.

Беларуси не нужна дополнительная ”защита” со стороны России Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 21 апреля высказалась по актуальным вопросам белорусско-российских отношений. Она заявила, что белорусский народ выступает за суверенитет и независимость.

”По нашей информации, Лукашенко и Путин могут подписать документы, которые приведут к частичной или полной потере суверенитета Беларуси. Диктатор идет на все, чтобы удержаться у власти: он готов ”продать” Беларусь . Все говорит о том, что для нашей государственности наступает критический момент”, — цитируют в тг-канале НАУ Павла Латушко.

Критический момент для Беларуси Белорусский политик Павел Латушко заявил о том, что для белорусской государственности настал критический момент. В случае подписания в Москве "дорожных карт глубокой интеграции" или принятия решения о размещении на территории Беларуси российских военных баз, Латушко призывает Светлану Тихановскую вступить в должность президента Беларуси.

”Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, — заявил Лукашенко и отметил, что есть вопросы, которые надо усиливать, в том числе и безопасность, оборону Союзного государства, передает его пресс-служба.

Лукашенко сближает Беларусь и Россию В Москве 22 апреля встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин. Переговоры длились почти 4 часа. По словам Лукашенко, согласованы уже 26 или 27 ”дорожных карты” интеграции двух государств, осталось несколько штук.

Тихановская сказала, что после выборов 9 августа 2020 года Александр Лукашенко не является легитимным представителем белорусского народа. Он утратил доверие и не имеет законного права принимать решения, которые затрагивают национальные интересы и влияют на будущее страны.

”В то же время я, как избранный представитель белорусского народа заявляю, что никакая дополнительная ”защита” со стороны России нам не нужна. А выдуманный заговор с покушением — явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны.

Также Тихановская подчеркнула, что белорусский народ очень тепло и добрососедски относится к России. Предлагает оставить отношения народов именно такими.

”Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа. Белорусский народ вынужден сражаться за свою свободу, мы уже доказали, что умеем за себя постоять. И мы, беларусы, не поступимся суверенитетом и независимостью”.

США и Польша не причастны к подготовке переворота в Беларуси



17 апреля Александр Лукашенко заявил, что белорусским и российским спецслужбам ”удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти”, в том числе и его самого.

ФСБ России заявила о задержании в Москве двух граждан, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Александра Лукашенко. Речь идет о политологе Александре Федуте и американском адвокате белорусского происхождения Юрии Зенковиче. Сообщалось, что Зенкович прибыл в Москву "после проведенных консультаций в США и Польше".

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию сказал, что Запад не осудил ”попытку госпереворота в Беларуси”. ”Практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли!” — сказал он.