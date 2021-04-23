Новости России
23.04.2021, 21:50

Путин ограничил дипмиссии ”недружественных государств” в возможности нанимать сотрудников из России

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Foto: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает дипломатические миссии государств, совершающих ”недружественные действия” в отношении РФ, в возможности нанимать на работу физических лиц, находящихся на территории России.

Перечень ”недружественных государств”, согласно указу, должно определить правительство РФ.

Ограничение не касается граждан «недружественных государств», прибывших в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

При необходимости для дипмиссий «недружественных стран» могут ввести полный запрет на прием сотрудников из России, говорится в указе.

Перечень «недружественных государств» в документе не приведен. В нем также не указано, сколько сотрудников из России смогут нанимать дипмиссии этих стран. Все это предстоит определить правительству РФ.

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