Путин ограничил дипмиссии ”недружественных государств” в возможности нанимать сотрудников из России

При необходимости для дипмиссий «недружественных стран» могут ввести полный запрет на прием сотрудников из России, говорится в указе.

Перечень «недружественных государств» в документе не приведен. В нем также не указано, сколько сотрудников из России смогут нанимать дипмиссии этих стран. Все это предстоит определить правительству РФ.