Критиковавший Путина хоккеист Панарин отказался играть за сборную России

Информацию об отказе 29-летнего Панарина подтвердил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам сказал, что не сможет помочь команде", - приводит слова Третьяка "Матч ТВ".

Отказ Панарина присоединиться к сборной России не очень-то удивил. Летом 2019 года хоккейный миллионер дал большое интервью, в котором раскритиковал президента России Владимира Путина. По словам Панарина, глава государства засиделся у власти, а в стране ничего не меняется.

После публикации интервью многие хоккейные эксперты предрекали проблемы во взаимоотношениях Панарина со сборной России.

В нынешнем сезоне уроженец Челябинской области Панарин провел в регулярном чемпионате НХЛ 35 матчей, набрав в них 52 (16+36) очка.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Чемпионский титул на латвийском льду будет защищать сборная Финляндии.