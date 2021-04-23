Škoda и Nivea для Беларуси — всё. Правительство опубликовало список ”запрещенки”

Документ принят на основании указа президента от 30 марта 2021 г.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ”ŠKODA AUTO” и ”BEIERSDORF” (торговые марки ”NIVEA”, ”EUCERIN”, ”LA PRAIRIE”, ”LABELLO”, ”HANSAPLAST”, ”FLORENA”, ”8X4”, ”SKIN STORIES”, ”GAMMON”, ”TESA”, ”CHAUL”, ”COPPERTONE”, ”HIDROFUGAL”, ”STOP THE WATER WHILE USING ME”).

Постановлением также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров, пишет TUT.by.

В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Постановлением также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.

Лица, нарушающие запрет на ввоз в Беларусь запрещенных товаров и их реализацию, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством.

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