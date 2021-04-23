23.04.2021, 21:05
Сумеет ли "Легион" выиграть третий матч подряд в чемпионате Эстонии?
Foto: Jaanus Lensment
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывает поединок таллиннского "Легиона" с вильяндиским "Тулевиком". Этот матч состоится 24 апреля в Лиллекюла (начало в 16:00).
В предыдущем туре "Легион" победил в гостях тартускую "Таммеку" (1:0) и установил клубный рекорд - столичный клуб впервые выиграл два матча подряд в "Премиум-лиге". Будет ли продолжена эта серия в субботу?
В составе "Легиона" второй раз в апреле дисквалифицирован опытный форвард Никита Андреев.
"Тулевик" в минувший вторник притормозил "Флору" (3:3) и наверняка рассчитывает на благоприятный исход поединка в Таллинне.
В прошлом сезоне "Легион" и "Тулевик" трижды встречались между собой. Соперники выиграли по одному матчу, еще один поединок завершился вничью.