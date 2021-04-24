24.04.2021, 18:00
"Легион" выиграл третий матч подряд в "Премиум-лиге"(1)
Foto: Jaanus Lensment
В стартовом матче 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннский "Легион" победил вильяндиский "Тулевик" - 2:1 (1:0).
Счет в матче на 37-й минуте открыл Кирилл Нестеров. Вскоре после перерыва Павел Дымов увеличил преимущество хозяев поля.
Однако через несколько минут главный судья матча Григорий Ошомков удалил с поля опытного полузащитника "Легиона" Александра Дмитриева. Играть оставалось еще более получаса. За это время "Тулевик" смог лишь сократить разрыв в счете.
"Легион" установил новый клубный рекорд, одержав третью победу подряд в чемпионате Эстонии. Этот успех позволил столичному клубу закрепиться в тройке лидеров.
Остальные матчи тура будут сыграны 25 апреля. Центральный поединок состоится в Лиллекюла, где "Флора" будет принимать "Левадию".