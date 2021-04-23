Лечащие врачи Навального заявили о прямой угрозе его жизни и потребовали перевести его в Москву

Пациенту не обеспечено корректное обезболивание, он испытывает боль в течение двух месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы.

Врачи отметили, что за два месяца с момента, когда у Навального появились симптомы, ему не поставили полноценный диагноз. При этом ряд проведенных анализов, указывают медработники, ”может свидетельствовать в пользу наличия прямой угрозы для жизни”.

Несколько дней назад в анализах был указан очень высокий уровень калия, в настоящее время — очень низкий уровень натрия, который может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге.

Врачи призвали предоставить Навальному обезболивающие препараты в соответствии с международными рекомендациями, а также поставить ему полноценный диагноз.

В поддержку Алексея Навального выступили многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры и ученые, в том числе нобелевские лауреаты. Они потребовали обеспечить политику необходимую медицинскую помощь.

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