В результате пожара в жилом доме в волости Мульги погиб 71-летний мужчина

Пожар уничтожил квартиру на втором этаже. В квартире на первом этаже были установлены дымовые датчики.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 14:51. Человек, который находился около дома, получил информацию о том, что внутри здания может находиться человек.

Во время работ по тушению пожара, в доме было обнаружено тело 71-летнего мужчины.

В 19:13 пожар окончательно потушили. От чего произошло возгорание, будет установлено позже.

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