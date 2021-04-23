Исследование сточных вод: инфицирование коронавирусом в Эстонии находится на среднем уровне

Руководитель исследования, профессор противомикробных препаратов Тартуского университета Танель Тенсон сказал ERR, что если в предыдущие недели содержание вируса в сточных водах было высоким, то теперь можно сказать, что распространение вируса находится на среднем уровне.

"Уровень содержания вируса в сточных водах постоянно снижается. Если в прошлые недели мы говорили о высоком уровне содержания, то по итогам исследований этой недели можно сказать о переходе к среднему уровню. Снижение зафиксировано по всей Эстонии. Однако до низких показателей декабря месяца еще очень далеко", — сказал Тенсон.

По словам Тенсона, если раньше в Ида-Вирумаа был очень высокий уровень заражения, то теперь там не самые плохие показатели. Также тенденция к снижению заметна в Харьюмаа.

Пробы сточных вод берут в начале каждой недели во всех уездных центрах и городах с населением более 10 000 человек.

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