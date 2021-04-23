К концу ноября будет составлен план действий для перехода системы образования на эстонский язык

При формировании рабочей группы исходили из того, чтобы при рассмотрении темы было обеспечено присутствие экспертов с разносторонней компетенцией. В состав рабочей группы входят представители детских садов, школ, университетов и представительских организаций, которые в повседневной работе занимаются поддержкой учащихся с эстонским и иным родным языком, а также обучением эстонскому языку и обучением на эстонском языке.

"Сегодняшняя встреча — это важный шаг для принятия содержательных решений на пути к эстоноязычному обучению, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Сильной стороной членов рабочей группы является их практический опыт как удач, так и ошибок, они являются связующим звеном между детскими садами, школами, родителями и обществом в целом".

"В ходе сегодняшнего обсуждения несколько раз подчеркивалось, что от фундамента, закладываемого дошкольным образованием, зависит успешность учащегося в дальнейшем обучении, — сказала руководитель рабочей группы, вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс. — В эстоноязычном обучении важна преемственность, чтобы на образовательном пути учащегося постоянно поддерживали компетентные учителя, качественные учебные материалы, а также деятельность по интересам".

В результате первой, вводной встречи, был обозначен круг тем, нуждающихся в особом внимании, охватывающий вопросы от подготовки учителей до региональных особенностей. Рабочая группа будет встречаться регулярно, задачи и дальнейшие шаги будут сформулированы в течение последующих встреч. Также при составлении плана действий будут задействованы обратная связь и экспертное мнение групп компетентных специалистов.

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