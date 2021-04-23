В Нарве мужчина с ножом пытался ограбить два магазина: ранен один продавец

21 апреля около 17.40 полиция получила тревожное сообщение о разбойном нападении на магазин проспекта Кангеласте. В магазин зашел мужчина, который, скрыв свое лицо и подойдя к кассе, потребовал от продавщицы денег, угрожая при этом ножом. Женщина отказалась отдавать мужчине деньги, после чего он покинул место происшествия.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Виталия Кондратьева, полиция реагирует на подобные вызовы очень серьезно и в данном случае на место сразу же был выслан патруль. ”Полицейские прибыли на место в течение нескольких минут, но нападавший к этому моменту уже скрылся. На месте происшествия полицейские собрали информацию о случившемся и стали искать соответствующего описанию человека в округе. К разрешению ситуации и поискам мужчины были привлечены дополнительные силы”, — сказал Кондратьев.

Через час в полицию поступило еще одно сообщение о попытке разбоя на улице Пушкина, где нападавший также угрожал продавщице ножом и, не получив деньги, нанес женщине ножевое ранение и попытался скрыться. Однако сделать это нападавшему помешал случайный прохожий, а также вскоре прибывший на место происшествия полицейский патруль, который задержал мужчину в качестве подозреваемого.

По первоначальной информации, между двумя попытками ограбления мужчина успел сменить одежду, но полицейские установили, что эти два случая связаны между собой.

Продавец магазина на улице Пушкина, 57-летняя женщина, получила при нападении повреждения и была доставлена в больницу. К счастью, ее травма оказалась не опасной для жизни и она переведена на домашнее лечение.