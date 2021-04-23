332 348 заболевших за сутки: в больницах Дели закончился кислород, система здравоохранения не справляется

Сталелитейные предприятия, производящие медицинский кислород, наращивают объёмы производства, пытаясь удовлетворить растущий спрос. В четверг вечером со сталелитейного завода в Андхра-Прадеше в свой первый рейс отправился поезд, получивший имя ”Кислородный экспресс” . Он состоит из семи цистерн, каждая из которых наполнена 15 тоннами жидкого медицинского кислорода.

Заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа написал в четверг министру здравоохранения предупреждение о том, что запасы кислорода в шести частных больницах полностью истощены. Он обвинил полицию и высокопоставленных чиновников штатов Уттар-Прадеш и Харьяна в том, что те препятствуют своевременным поставкам в больницы контейнеров с кислородом.

Поскольку количество заражений заставило больницы работать на полную мощность, некоторые регионы перестали выпускать контейнеры с кислородом за пределы своих штатов.

Сеть медицинских центров Max Healthcare также разместила в твиттере экстренное сообщение с предупреждением о том, что в двух больницах их сети запаса кислорода хватит менее, чем на час. В четверг вечером сеть частных больниц Fortis Healthcare сообщила, что в больнице штата Харьяна ”кислорода осталось всего на 45 минут”. Fortis призвала власти разрешить перевезти контейнеры с кислородом в их медицинский центр из находящегося к югу от столицы города Бхивади.

”Кислорода хватит на два часа. ИВЛ и аппараты поддержки дыхания работают неэффективно. В отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи делаем искусственную вентиляцию лёгких вручную. Грядёт серьёзный кризис . Жизни 60 пациентов в реанимации находятся под угрозой, нужна срочная поддержка”, — оповестили работники здравоохранения в пятницу утром.

В делийской больнице Ганга Рам, где проходят лечение более 500 пациентов с коронавирусом, за последние сутки умерло 25 человек. Медики предупреждают о надвигающемся кризисе.

Весь четверг и пятницу сотрудники больниц публиковали сообщения в социальных сетях о том, что положение критическое, что люди не справляются, и просили помощи у правительства.

The first ‘Oxygen Express’ train loaded with liquid medical oxygen tankers has left for Maharashtra from Vizag.

Railways continues to serve the nation in difficult times by transporting essential commodities and driving innovation to ensure the wellbeing of all citizens. pic.twitter.com/4t7ZKbjeIT

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 22, 2021



Вирус распространяется в Индии с беспрецедентной скоростью: эксперты в области здравоохранения обвиняют в этом неэффективные меры предотвращения распространения инфекции, неверные политические решения и наличие более заразного штамма. В четверг в Индии было зарегистрировано самое большое в мире количество заражений за один день с начала пандемии. В пятницу утром Индия побила рекорд по количеству заболевших — 332 348 за предыдущие 24 часа.

В пятницу утром было зарегистрировано 2250 смертельных случая.

Кризис поставил под удар и без того хрупкую систему здравоохранения Индии. Ранним утром в пятницу в западном штате Махараштра, одном из наиболее пострадавших районов, 13 пациентов с коронавирусом умерли после пожара в больнице на окраине Мумбаи. Ранее на этой неделе в этом же штате, но в другой больнице умерли 22 пациента с коронавирусом из-за утечек в системе подачи кислорода к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По телевидению и в социальных сетях транслируют ужасные кадры из всех уголков страны: люди толпятся у переполненных больниц, умоляя вылечить их родных, больным людям приходится лежать прямо на земле, потому что коек на всех не хватает.

В четверг член законодательного собрания Дели обратился к правительству с эмоциональным призывом о помощи прямо из больницы, где он сейчас находится. Саураб Бхарадвадж из партии ”Аам Аадми” (Партии простых людей), с трудом выговаривая слова сквозь кислородную маску, сказал: ”В моей больнице кислорода хватит всего на три часа. Когда я снимаю эту маску, мне кажется, что я — не умеющий плавать человек, которого столкнули в бассейн. Я задыхаюсь”.



”Наша работа — спасать жизни. Если мы не сможем найти кислород, наши пациенты умрут”, — признался местным СМИ Сунил Кумар Саггар, заведующий госпиталем Шанти Муканд. Во время выступления в его глазах стояли слёзы.

В столице, чтобы справиться с нагрузкой, скоро должен открыться коронавирусный центр, оборудованный 500 аппаратами ИВЛ.

В планах правительства с первого мая начать повсеместную вакцинацию взрослого населения старше 18 лет, но в некоторых штатах ощущается сильная нехватка вакцин, а производящий вакцину AstraZeneca Индийский институт сыворотки предупредил, что к конце мая не успеет изготовить оговорённое количество в 100 миллионов доз.

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