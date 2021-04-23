332 348 заболевших за сутки: в больницах Дели закончился кислород, система здравоохранения не справляется
Весь четверг и пятницу сотрудники больниц публиковали сообщения в социальных сетях о том, что положение критическое, что люди не справляются, и просили помощи у правительства.
В делийской больнице Ганга Рам, где проходят лечение более 500 пациентов с коронавирусом, за последние сутки умерло 25 человек. Медики предупреждают о надвигающемся кризисе.
”Кислорода хватит на два часа. ИВЛ и аппараты поддержки дыхания работают неэффективно. В отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи делаем искусственную вентиляцию лёгких вручную. Грядёт серьёзный кризис. Жизни 60 пациентов в реанимации находятся под угрозой, нужна срочная поддержка”, — оповестили работники здравоохранения в пятницу утром.
Контейнеры с кислородом прибыли в больницу два часа спустя.
Сеть медицинских центров Max Healthcare также разместила в твиттере экстренное сообщение с предупреждением о том, что в двух больницах их сети запаса кислорода хватит менее, чем на час. В четверг вечером сеть частных больниц Fortis Healthcare сообщила, что в больнице штата Харьяна ”кислорода осталось всего на 45 минут”. Fortis призвала власти разрешить перевезти контейнеры с кислородом в их медицинский центр из находящегося к югу от столицы города Бхивади.
Поскольку количество заражений заставило больницы работать на полную мощность, некоторые регионы перестали выпускать контейнеры с кислородом за пределы своих штатов.
Заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа написал в четверг министру здравоохранения предупреждение о том, что запасы кислорода в шести частных больницах полностью истощены. Он обвинил полицию и высокопоставленных чиновников штатов Уттар-Прадеш и Харьяна в том, что те препятствуют своевременным поставкам в больницы контейнеров с кислородом.
Сталелитейные предприятия, производящие медицинский кислород, наращивают объёмы производства, пытаясь удовлетворить растущий спрос. В четверг вечером со сталелитейного завода в Андхра-Прадеше в свой первый рейс отправился поезд, получивший имя ”Кислородный экспресс”. Он состоит из семи цистерн, каждая из которых наполнена 15 тоннами жидкого медицинского кислорода.
Вирус распространяется в Индии с беспрецедентной скоростью: эксперты в области здравоохранения обвиняют в этом неэффективные меры предотвращения распространения инфекции, неверные политические решения и наличие более заразного штамма. В четверг в Индии было зарегистрировано самое большое в мире количество заражений за один день с начала пандемии. В пятницу утром Индия побила рекорд по количеству заболевших — 332 348 за предыдущие 24 часа.
В пятницу утром было зарегистрировано 2250 смертельных случая.
Кризис поставил под удар и без того хрупкую систему здравоохранения Индии. Ранним утром в пятницу в западном штате Махараштра, одном из наиболее пострадавших районов, 13 пациентов с коронавирусом умерли после пожара в больнице на окраине Мумбаи. Ранее на этой неделе в этом же штате, но в другой больнице умерли 22 пациента с коронавирусом из-за утечек в системе подачи кислорода к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
По телевидению и в социальных сетях транслируют ужасные кадры из всех уголков страны: люди толпятся у переполненных больниц, умоляя вылечить их родных, больным людям приходится лежать прямо на земле, потому что коек на всех не хватает.
В четверг член законодательного собрания Дели обратился к правительству с эмоциональным призывом о помощи прямо из больницы, где он сейчас находится. Саураб Бхарадвадж из партии ”Аам Аадми” (Партии простых людей), с трудом выговаривая слова сквозь кислородную маску, сказал: ”В моей больнице кислорода хватит всего на три часа. Когда я снимаю эту маску, мне кажется, что я — не умеющий плавать человек, которого столкнули в бассейн. Я задыхаюсь”.
”Наша работа — спасать жизни. Если мы не сможем найти кислород, наши пациенты умрут”, — признался местным СМИ Сунил Кумар Саггар, заведующий госпиталем Шанти Муканд. Во время выступления в его глазах стояли слёзы.
В столице, чтобы справиться с нагрузкой, скоро должен открыться коронавирусный центр, оборудованный 500 аппаратами ИВЛ.
В планах правительства с первого мая начать повсеместную вакцинацию взрослого населения старше 18 лет, но в некоторых штатах ощущается сильная нехватка вакцин, а производящий вакцину AstraZeneca Индийский институт сыворотки предупредил, что к конце мая не успеет изготовить оговорённое количество в 100 миллионов доз.
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