ВИДЕО | Какие изменения ждут летом парк Мянни в Мустамяэ(2)
”Будущий парк Мянни можно назвать зоной отдыха нового поколения, в которой сочетаются настоящая природа и современные возможности для времяпрепровождения”, — оценил новое решение парка Мянни старейшина района Лаури Лаатс.
Он добавил: ”Парк Мянни стал своеобразным центром района, где проходят общие мероприятия, а в будние дни этот парк является любимым местом времяпрепровождения жителей Мустамяэ. После реконструкции парк Мянни получит еще больше возможности действий, и его можно будет использовать круглый год”.
Объявленный в 2018 году конкурс идей по реконструкции парка Мянни проходил в два этапа. Из 11 работ лучшим был признан эскиз идеи Männiöölane (”Сосновая совка”) от OÜ Lootusprojekt (Керсти Лоотус, Кадри Уусен, Лийви Мяэкаллас, Киур Лоотус, Сийм Лоотус) и OÜ Positiivne pinnavorm (Лидия Зарудная). ”Суть нашего идеи эскиза заключалась в том, чтобы преобразовать раздробленную структуру парка в части с определенными функциями, при этом не нанося значительного вреда природе парка”, — раскрыла принципы, которые привели их к победе, ландшафтный архитектор OÜ Lootusprojekt Керсти Лоотус. Она добавила: ”Мы учли также предложения жителей Мустамяэ и в проекте использовали, например, протоптанные жителями тропинки, так как они, следовательно, являются для людей необходимыми и функциональными”.
Для подавления шума окружающих улиц в парке будет посажено еще около 110 деревьев и 4000 кустарников, а также построена цветочная поляна площадью 9000 м². Также в парке будут созданы детские площадки, места для отдыха, занятий спортом, проведения общественных мероприятий, кольцевая дорога и городок дорожного движения Väike Mustamäe (”Маленький Мустамяэ”). Существующие и строящиеся сооружения, сцена, кафе и киоск получат единую внешнюю отделку.
Весь инвентарь парка — имеющиеся скамейки, игровой и спортивный инвентарь — будет обновлен. Дизайн малых форм парка и инвентаря также вдохновлен природой. Турники на игровых площадках подходят для людей всех возрастов, а также для людей с особыми потребностями.
Кроме того, в парке будут построены фонтаны с маленькими бассейнами и многофункциональная спортивная площадка, на которой зимой будет устанавливаться каток площадью 840 м², а летом площадку можно будет использовать для игр с мячом. Проектную документацию на реконструкцию парка подготовилa K-Projekt AS, а ландшафтно-архитектурное решение — Loodusprojekt OÜ.
Строительные работы выполняет OÜ RTS infraehitus OÜ. Договорная стоимость строительных работ составляет около 3,7 миллиона евро. Договорный срок строительных работ — 14.10.2021.
Во время работ по реконструкции посещение парка запрещено.
”Я верю, что жители Мустамяэ быстро примут нововведения в парке Мянни и он снова станет представительным парком Мустамяэ и любимым местом разных поколений.!” — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.