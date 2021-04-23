Захарова заявила, что РФ ответит странам Балтии на высылку российских дипломатов

Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — отметила Захарова.

"Говорить о том, что выдворение российских дипломатов является шагом к осложнению отношений с Москвой, нет необходимости, они и так хуже некуда с каждой из трех прибалтийских республик по отдельности, и со всеми вместе. Уверен, Россия ответит быстро и соразмерно и Литве, и Латвии, и Эстонии", — цитирует Слуцкого "РИА Новости".

По его словам, страны Балтии "не могут остаться в стороне, когда запущена цепная антироссийская реакция для прикрытия провала операции Вашингтона по организации госпереворота в Белоруссии".

"Их вассальная верность сюзерену никогда не оспаривалась и не нуждалась в проверке на прочность", — сказал депутат.

Власти Латвии и Эстонии заявили в пятницу о высылке по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией. Литва в свою очередь высылает двух сотрудников дипломатического представительства России.

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