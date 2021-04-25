Как наркобарон в инвалидном кресле продал кокаин на полмиллиарда евро

Когда оказалось, что этим человеком был бывший житель Клайпеды Сергей Беглик (1971 года рождения), многие посчитали это невероятным. Обычно такие сюжеты характерны для кино, но реальная жизнь оказалась не менее интересной — мы познакомим вас с малоизвестными фактами из биографии Беглика, которые помогли нам выяснить собеседники из Клайпеды.

В мае 2019 года в рамках масштабной международной операции "Ледокол" в нескольких европейских странах было проведено более 40 обысков. Тогда было задержно 22 человека, из которых пятеро — в Литве. Было изъято более 8 миллионов евро наличными, золотые слитки, драгоценные камни и нелегальные сигареты. В Испании, Польше и Литве в задержаниях участвовало 500 должностных лиц. Операцию координировали Европол и Евроюст. Как заявил Европол, эта операция была крупнейшей такого рода в Европе за последние годы.