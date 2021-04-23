23.04.2021, 17:45
Россия получила дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу(2)
AFP
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес часть матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Первоначально на "Газпром-Арене" должны были пройти 4 поединка чемпионата Европы, но теперь УЕФА перенес на берега Невы еще 3 матча группового турнира, которые вначале планировалось провести в столице Ирландии.
Причина переноса игр проста. УЕФА требовал, чтобы на матчах турнира были зрители – хотя бы 20 процентов от общей вместимости стадиона, однако Дублин не смог гарантировать допуск болельщиков на стадион.
Чемпионат Европы по футболу - в нем примут участие 24 команды - начинается 11 июня. В матче открытия Италитя сыграет в Риме с Турцией.