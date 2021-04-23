Исследование: "длинный ковид" может убить спустя месяцы после заражения

Риск смерти среди людей, переживших заражение новым коронавирусом, повышается на 59%. Избыточная смертность в этой группе составляет 8 дополнительных смертей на 1 000 пациентов.

"Когда мы смотрим на острую фазу, мы во многом смотрим на верхушку айсберга", — сказал глава службы исследований и развития Сент-Луисского Медицинского центра в Миссури Зияд Аль-Али. Пережившие Covid-19 спустя месяцы сталкиваются с тромбами, диабетом, затрудненным дыханием, нарушением сердечной деятельности, повреждениями печени и почек, депрессией, тревожностью и потерей памяти. Исследователи выяснили, что риск осложнений при Covid-19 намного выше, чем у гриппа.

Команда Аль-Али выяснила, что люди с "длинным ковидом" употребляют больше лекарств, в том числе антидепрессанты и лекарства от тревоги и боли. Это беспокоит исследователей, так как это может привести к росту самоубийств и передозировкам опиатами. Риск смерти среди пациентов Covid-19, переживших госпитализацию, был на 51% выше, чем среди 13 997 госпитализированных пациентов гриппа.

Аль-Али надеется, что исследование поможет планировать дальнейшую реабилитацию людей, переживших Covid-19.