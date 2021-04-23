Лжеработники Swedbank остались с носом: быстрые действия пострадавших помогли возвратить потерянные деньги

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, крайне важно, чтобы ставшие жертвами мошенничества люди как можно скорее связывались с банком и полицией. „Если деньги еще не были переведены из банка, то в некоторых случаях банк может остановить перевод и сразу же вернуть деньги. Обычно мошенники быстро переводят деньги за границу, используя для этого несколько счетов в разных странах. Деньги переводят со счета на счет и в конце концов снимают наличные. Чем дальше уйдут деньги, тем меньше шансов их найти. Временной фактор здесь очень важен, и чем быстрее пострадавший обратится в полицию, чем больше вероятность, что след денег еще не простыл", – сказал Юузе.

В прошлом месяце было два случая, когда полиции удалось пресечь план мошенников и вернуть деньги пострадавшим. В обоих случаях мошенники действовали по одной схеме: пострадавшим, 61-летней жительнице Нарвы и 21-летней жительнице Таллинна, позвонили русскоговорящие люди от имени Swedbank. Жертв убедили, что на счету происходят сомнительные сделки, и у них выманили личные данные, в одном случае и личные данные супруга. Ущерб составил 5100 и 6700 евро.

„Обе пострадавшие сразу же обратились в банк и затем в полицию. Мы обнаружили, что деньги были переведены на счет одного финансового учреждения, зарегистрированного в Эстонии, с которым мы сразу связались, сообщили о случившемся, попросили остановить перевод и вернуть деньги. Важную роль сыграло то, что люди быстро обратились в полицию и деньги не успели уйти из Эстонии. Обе пострадавшие получили деньги в полном объеме,“ – рассказал Юузе.