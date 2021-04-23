Лжеработники Swedbank остались с носом: быстрые действия пострадавших помогли возвратить потерянные деньги

По словам руководителя криминального бюро, мошенники желают запутать людей и используют тактику запугивания: „Хотя осведомленность наших людей о мошенничествах хорошая, иногда такое запугивание дает результат и человек верит, что на счету происходят странные сделки. Иногда мошенник знает имя человека, которому он звонит. Например, человек может оставить свои данные на каком-либо сайте или их получили путем "фишинга". Но часто мошенникам удается настолько запутать человека, что они и не понимают, что сообщили свой личный код, пароли и другие данные незнакомцу".

„Обе пострадавшие сразу же обратились в банк и затем в полицию. Мы обнаружили, что деньги были переведены на счет одного финансового учреждения, зарегистрированного в Эстонии, с которым мы сразу связались, сообщили о случившемся, попросили остановить перевод и вернуть деньги. Важную роль сыграло то, что люди быстро обратились в полицию и деньги не успели уйти из Эстонии. Обе пострадавшие получили деньги в полном объеме,“ – рассказал Юузе.

В прошлом месяце было два случая, когда полиции удалось пресечь план мошенников и вернуть деньги пострадавшим. В обоих случаях мошенники действовали по одной схеме: пострадавшим, 61-летней жительнице Нарвы и 21-летней жительнице Таллинна , позвонили русскоговорящие люди от имени Swedbank . Жертв убедили, что на счету происходят сомнительные сделки, и у них выманили личные данные, в одном случае и личные данные супруга. Ущерб составил 5100 и 6700 евро.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, крайне важно, чтобы ставшие жертвами мошенничества люди как можно скорее связывались с банком и полицией. „Если деньги еще не были переведены из банка, то в некоторых случаях банк может остановить перевод и сразу же вернуть деньги. Обычно мошенники быстро переводят деньги за границу, используя для этого несколько счетов в разных странах. Деньги переводят со счета на счет и в конце концов снимают наличные. Чем дальше уйдут деньги, тем меньше шансов их найти. Временной фактор здесь очень важен, и чем быстрее пострадавший обратится в полицию, чем больше вероятность, что след денег еще не простыл", – сказал Юузе.

Он добавил, что крайнюю озабоченность вызывает то, что люди вводят пароли Smart-ID по чьей-то просьбе. "Ни одну сделку, которую инициировали не вы лично, нельзя подписывать ПИН2. Это то же самое, что поставить подпись на чистый лист бумаги и отдать чужому человеку на его усмотрение", – пояснил Юузе.

Такая схема мошенничества начала распространяться в Эстонии в июле 2020 года. В 2020 году из-за этого мошенничества в полицию обратилось 193 человека, которым нанесли ущерб более чем в 624 000 евро. В этом году по состоянию на 20 апреля пострадало 98 человек, общий ущерб – более 400 000 евро. В январе было зарегистрировано 45 таких случаев, ущерб – 212 000 евро. В феврале мошенничество пошло на спад, но с середины марта мошенники вновь активизировались. В марте и апреле в полицию обратилось 44 пострадавших, общий ущерб – 155 000 евро. Этой схемой мошенничества с июля 2020 года жителям Эстонии нанесен ущерб более чем в 1 млн евро.

Последние случаи мошенничества

22 апреля 37-летнему жителю Ласнамяэ позвонили и сказали, что кто-то пытается снять со счета 100 евро. Пострадавший передал звонящему свои данные и ввел ПИН-коды, после чего со счета пропало 2749 евро. Начато уголовное делопроизводство о статье о мошенничестве.

Лучший способ избежать попадания в неприятную ситуацию – не выдавать о себе никакой информации, если вы сомневаетесь в честности звонящего вам человека. Сегодня о попытке мошенничества полиции сообщил житель Ляэнемаа. Ему позвонил человек, говоривший по-русски, представился сотрудником службы безопасности Swedbank и сказал, что со счета мужчины кто-то хочет снять деньги. Звонивший неоднократно пытался узнать личный код человека, но тот прекратил разговор. На всякий случай он пошел в местное отделение банка, где ему подтвердили, что на счету никаких подозрительных сделок не производилось, и посоветовали передать информацию полиции.

Полиция напоминает, что от таких схем лучше всего защищает сохранение спокойствия и критическое мышление. Не передавайте незнакомцам свои данные и предупредите об опасности близких и друзей. Если возникнет подозрение, что вы имеете дело с мошенниками, прекратите разговор и позвоните на 112 или сами позвоните в свой банк.

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