ВИДЕО: "Барселона" сравняла счет в битве с "Зенитом"

После сенсационного поражения в первом матче ситуация обязывала "Барсу" побеждать в повторном поединке. Во второй половине встречи хозяева паркета оторвались на 10 очков, но "Зенит" сумел догнать соперника. Питерцы были близки к победе в основное время, однако словенцу Кевину Пангосу не удалось завершить атаку точным броском.