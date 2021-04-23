24.04.2021, 00:20
ВИДЕО: "Барселона" сравняла счет в битве с "Зенитом"
EPA
Во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги испанская "Барселона" сломала сопротивление петербургского "Зенита" лишь в дополнительной пятиминутке - 81:78 (38:29, 66:66).
После сенсационного поражения в первом матче ситуация обязывала "Барсу" побеждать в повторном поединке. Во второй половине встречи хозяева паркета оторвались на 10 очков, но "Зенит" сумел догнать соперника. Питерцы были близки к победе в основное время, однако последняя атака не увенчалась успехом.
В овертайме "Зенит" вел в счете, но досадные потери мяча позволили "Барселоне" перехватить инициативу. Счет в серии сравнялся - 1:1. На следующей неделе команды дважды сыграют в Петербурге.
В других парах ЦСКА побеждает турецкий "Фенербахче" (2:0), итальянский "Милан" выигрывает серию у германской "Баварии" (2:0), а турецкий "Анадолу Эфес" обыгрывает испанский "Реал" (2:0).
Четвертьфинальные серии баскетбольной Евролиги проводятся до трех побед.