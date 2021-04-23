СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" еще раз удивить "Барселону"?

"Барселона" досрочно выиграла регулярный чемпионат Евролиги, тогда как "Зенит" в последний момент попал в плей-офф. Однако в первом поединке 1/4 финала питерский клуб сотворил громкую сенсацию, победив в гостях "Барсу" - 76:74. Сумеет ли "Зенит" развить свой успех?