23.04.2021, 16:00
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" еще раз удивить "Барселону"?
EPA
Во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги испанская "Барселона" принимает дома петербургский "Зенит" (начало в 22:00).
"Барселона" досрочно выиграла регулярный чемпионат Евролиги, тогда как "Зенит" в последний момент попал в плей-офф. Однако в первом поединке 1/4 финала питерский клуб сотворил громкую сенсацию, победив в гостях "Барсу" - 76:74. Сумеет ли "Зенит" развить свой успех?
Второй матч четвертьфинальной серии проведет и действующий чемпион Евролиги ЦСКА. Армейцы принимают в Москве турецкий "Фенербахче" (20:00).
В других парах турецкий "Анадолу" Эфес" побеждает испанский "Реал" (2:0), а итальянский "Милан" выигрывает серию у германской "Баварии" (2:0).