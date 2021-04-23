Баскетбол
23.04.2021, 16:00

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" еще раз удивить "Барселону"?

 
Barcelona vs Zenit
Barcelona vs Zenit
EPA
Во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги испанская "Барселона" принимает дома петербургский "Зенит" (начало в 22:00).

"Барселона" досрочно выиграла регулярный чемпионат Евролиги, тогда как "Зенит" в последний момент попал в плей-офф. Однако в первом поединке 1/4 финала питерский клуб сотворил громкую сенсацию, победив в гостях "Барсу" - 76:74. Сумеет ли "Зенит" развить свой успех?

Второй матч четвертьфинальной серии проведет и действующий чемпион Евролиги ЦСКА. Армейцы принимают в Москве турецкий "Фенербахче" (20:00).

В других парах турецкий "Анадолу" Эфес" побеждает испанский "Реал" (2:0), а итальянский "Милан" выигрывает серию у германской "Баварии" (2:0).

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