Быстрейшую машину в мире показали на видео

Компания Hennessey провела скоростные аэродинамические испытания нового гиперкара Venom F5. В нем установлен мотор, выдающий 1842 лошадиные силы и 1617 Нм крутящего момента, который, как заявлял производитель, способен разогнать автомобиль до 500 км/ч.

На тестах, которые прошли на взлетно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в Арканзасе, испытатели ограничились разгоном Venom F5 до 320 км/ч, причем мотор был дефорсирован до 900 л.с.

В Hennessey рассказывали, что двигатель Venom F5 претендует на звание ”самого мощного двигателя для серийной машины”. До ”сотни” гиперкар должен разгоняться быстрее трех секунд. На разгон с места до 200 км/ч у него уходит меньше пяти секунд, до 300 км/ч — 8,4 секунды, до 400 км/ч — 15,5 секунды.

Автомобиль построен на карбоновом монококе, который весит всего 86 кг. Вес гиперкара составляет 1360 кг, благодаря чему соотношение мощности к массе значительно превышает показатели любого дорожного автомобиля.

Всего будет выпущено 24 единицы Venom F5. Цена стартует от 2,1 миллиона долларов.

В начале этого года американский гиперкар SSC Tuatara разогнался до 455,3 км/ч. Это рекорд для серийных автомобилей, которым разрешено выезжать на дороги общего пользования. В Hennessey намерены побить этот результат.

Самым быстрым серийным автомобилем считался шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS, набравший 446,97 км/ч. Неофициальный рекорд принадлежит Bugatti Chiron Super Sport — 490,48 км/ч (заезд не был проведен по всем правилам).

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