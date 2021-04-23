Эстония высылает одного российского дипломата, Латвия — также одного, Литва — двух

Россия грубо нарушила международное право на территории страны-члена Евросоюза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух людей, такое поведение наносит ущерб безопасности и стабильности Европы и является непозволительным, говорится в пресс-сообщении Министерства иностранных дел.

Чтобы выразить солидарность, Эстония высылает одного российского дипломата, чья деятельность не соответствует оговоренной Венской конвенцией дипломатической деятельности.

Чехия сообщила 17 апреля, что высылает 18 российский дипломатов. Речь идет об агентах российской службы внешней разведки и военной разведки.

Ринкевич объявил дипломата посольства России персоной нон грата в Латвии

23 апреля 2021 года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата).

Как отметили латвийскому Delfi в МИД, решение министра принято, солидаризуясь с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике, и на основе оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии. Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвийской Республики.

"Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью", — подчеркивается в сообщении латвийской стороны.

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, об этом 23 апреля сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает литовский Delfi.