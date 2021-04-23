Эстония высылает одного российского дипломата, Латвия — также одного, Литва — двух(283)
Россия грубо нарушила международное право на территории страны-члена Евросоюза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух людей, такое поведение наносит ущерб безопасности и стабильности Европы и является непозволительным, говорится в пресс-сообщении Министерства иностранных дел.
Чтобы выразить солидарность, Эстония высылает одного российского дипломата, чья деятельность не соответствует оговоренной Венской конвенцией дипломатической деятельности.
Чехия сообщила 17 апреля, что высылает 18 российских дипломатов. Речь идет об агентах российской службы внешней разведки и военной разведки.
Ринкевич объявил дипломата посольства России персоной нон грата в Латвии
23 апреля 2021 года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата).
Как отметили латвийскому Delfi в МИД, решение министра принято, солидаризуясь с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике, и на основе оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии. Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвийской Республики.
"Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью", — подчеркивается в сообщении латвийской стороны.
В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов
В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, об этом 23 апреля сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает литовский Delfi.
"Сегодня, 23 апреля, в МИД ЛР был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двух дипломатов за деятельность, несочетающуюся со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней", — сообщил министр.
По его словам, так Литва выражает полную поддержку Чехии.
Посольство Литвы в Москве пообещало оказать чехам помощь, если у них в посольстве останется мало работников.
Ландсбергис подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов было принято в ходе консультаций с партнерами.
"Насколько нас информировали, Латвия и Эстония решили выслать по одному российскому шпиону, работавшему под дипломатическим прикрытием", — сказал он.
Комментарий посольства РФ в Эстонии
"Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и есовской «солидарности» с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени.
Напомним, что буквально накануне, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, Президент России В.В.Путин предельно ясно дал понять, что разговаривать с нашей страной с позиции силы, на языке угроз и ультиматумов – бессмысленно и бесперспективно.
Действия властей Эстонии с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению, особенно с учетом того, что 9 апреля именно по инициативе эстонской стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух стран – С.В. Лаврова и Э.-М. Лийметс, в ходе которого с нашей стороны, в частности, говорилось о необходимости формирования нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений.
Предпринятая в отношении российского дипломата акция в состоянии лишь свести на нет любые усилия по выведению российско-эстонских отношений на уровень, гораздо в большей степени соответствующий интересам народов наших стран".
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