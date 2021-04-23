Глава Языкового департамента: с Wolt и Bolt просто беда! В русских школах идет воспроизводство незнания эстонского

До последнего времени Языковой департамент делал предписания, касающиеся знания государственного языка, в основном русскоязычным жителям, но в последние годы возникла совершенно новая ситуация, когда у нас есть Wolt и Bolt, в которых ни руководители, ни доставщики не говорят ни по-русски, ни по-эстонски. Вы делаете им предписания?

Делаем конечно, но проблема в правовом регулировании. По закону работодатель должен гарантировать владение работником эстонским языком на требуемом уровне. Однако сегодня трудно определить, кто является работодателем.

Во-первых, появилось много арендных работников, для которых работодателем является фирма по найму персонала, которая и платит им зарплату. Это означает, что Языковому департаменту как бы некому сделать предписание. Можно сделать самому человеку, но может случиться так, что через три месяца он уже уедет, и вместо него будет работать кто-то новый.

Во-вторых, еще более запутанная ситуация с так называемыми работниками платформ. Когда мы обращаемся в фирму Bolt по поводу владения языком водителя такси с надписью Bolt , то они говорят, что предлагают только платформу, и водитель — не их работник.

Мы вышли с предложением к Министерству образования и науки уточнить требования, так как они были приняты в 2011 году, когда работников платформ еще не существовало. У потребителя есть право на информацию и обслуживание на эстонском языке, несмотря на то, что на рынке труда за последние десять лет произошли существенные изменения.

Пару лет назад много с недовольством говорилось о нарвских водителях такси, которых "притесняет" Языковой департамент. В Нарве формально два-три процента эстонцев, из которых по-эстонски говорит половина. Так должен ли водитель нарвского такси владеть эстонским или нет?