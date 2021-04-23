Футзал восточной Европы: трон еще свободен

Несмотря на уверенное выступление в регулярном чемпионате и итоговое четвёртое место, львовской «Энергии» было откровенно нечем похвастаться в матчах против «Продэксима» – все последние личные встречи оставались за футболистами из Херсона. Последняя победа «Энергии» датирована маем 2019-го (3:2), после чего последовало четыре подряд выигрыша действующих чемпионов с общим счетом 15:6. Похоже, что и в текущем противостоянии этих соперников закрученного сюжета не получится – после двух матчей «Продэксим» ведёт в серии 2-0, дважды уверенно разобравшись с «Энергией» с одинаковым счетом 4:0. Херсонцы одной ногой в финале, и едва ли кто-то всерьёз может предполагать, что львовские футболисты способны вытащить эту серию.

Со вторым финалистом конкретики куда меньше: ведь ожидалось, что «Ураган» и «ХИТ» во второй полуфинальной паре устроят настоящую битву, и эти ожидания оправдываются в полной мере. В первых двух матчах в Ивано-Франковске соперники обменялись победами с одинаковым счетом 2:0, демонстрируя настоящий кубковый футзал с явным уклоном на оборонительные действия. Едва ли кто-то решится предсказать чем завершатся два поединка в Киеве 24 и 25 апреля, но нейтральному болельщику наверняка хотелось бы следить за этой серией как можно дольше.

В Беларуси до окончания регулярного чемпионата остаётся ещё два тура, и ВИТЭН ещё не гарантировал себе место на вершине турнирной таблицы по итогам первого этапа. Впрочем, оршанцы могут сделать это уже в ближайшую субботу, если в домашнем матче смогут победить «Динамо-БНТУ». Это же касается и ВРЗ: гомельчане встречаются со своим конкурентом за второе место – минской «Столицей», и если наберут хотя бы очко, то третьими не станут ни при каких раскладах. Если минчане смогут добиться победы, то второе место может легко ускользнуть от ВРЗ: в заключительном туре в Гомель пожалует ВИТЭН, и взять у них очки будет очень непросто. «Столица» же может чувствовать себя относительно спокойно – ниже третьего места минчане уже не упадут, как и БЧ из Гомеля, расположившийся на четвёртом месте. Таким образом, эта четверка вступит в плей-офф со стадии четвертьфиналов, другим же командам предстоит начинать кубковые матчи с 1/8 финала. Интересно, что пары первого раунда примут окончательный вид лишь после заключительного тура: плотность в середине турнирной таблице настолько высокая, что «Охрана-Динамо», идущее предпоследним, теоретически все ещё может рассчитывать на 7 место, ведь расстояние до него – всего две победы. Так или иначе, с середины мая следить за матчами чемпионата Беларуси станет еще интереснее, ведь плей-офф – это всегда украшение для любого первенства.