История Трийн: маленькими шагами к экологичному образу жизни

К сожалению, даже официальные новости не отображают и не осознают в достаточной степени тот факт, что все люди планеты должны узнать о сложившейся ситуации и понять ее серьезность. Например, Вы знали, что у человечества осталось всего лишь 17 месяцев, чтобы всерьез заняться внедрением каких-либо изменений до того, как состояние нашей планеты станет необратимым, и после этого мы уже не сможем сделать ничего, чтобы ее спасти? Возможно, Вы знали об этом, но говорят ли об этом наши новостные порталы? Нет. Зато, к счастью, возникает все больше коммун, в которых люди серьезно что-то делают для спасения окружающей среды и понимают всю опасность ситуации.

Экологичность всегда в какой-то степени была очень близкой мне темой, однако я начала заниматься ей всерьез только этой осенью. Всегда, когда я ходила по магазинам, меня занимал один вопрос: а куда дальше отправляется упаковка? Что с ней происходит? Можно ли делать покупки каким-либо иным образом? Кроме того, я поняла всю серьезность ситуации, когда осознала, что нашей семье приходится выносить мусор через каждые два дня, и в мусорном ящике в основном одни пластиковые упаковки. Если столько мусора образуется лишь в одной семье, представьте себе количества мусора в семьях по всей Эстонии, по всему миру.