История Трийн: маленькими шагами к экологичному образу жизни(2)
К сожалению, даже официальные новости не отображают и не осознают в достаточной степени тот факт, что все люди планеты должны узнать о сложившейся ситуации и понять ее серьезность. Например, Вы знали, что у человечества осталось всего лишь 17 месяцев, чтобы всерьез заняться внедрением каких-либо изменений до того, как состояние нашей планеты станет необратимым, и после этого мы уже не сможем сделать ничего, чтобы ее спасти? Возможно, Вы знали об этом, но говорят ли об этом наши новостные порталы? Нет. Зато, к счастью, возникает все больше коммун, в которых люди серьезно что-то делают для спасения окружающей среды и понимают всю опасность ситуации.
Экологичность всегда в какой-то степени была очень близкой мне темой, однако я начала заниматься ей всерьез только этой осенью. Всегда, когда я ходила по магазинам, меня занимал один вопрос: а куда дальше отправляется упаковка? Что с ней происходит? Можно ли делать покупки каким-либо иным образом? Кроме того, я поняла всю серьезность ситуации, когда осознала, что нашей семье приходится выносить мусор через каждые два дня, и в мусорном ящике в основном одни пластиковые упаковки. Если столько мусора образуется лишь в одной семье, представьте себе количества мусора в семьях по всей Эстонии, по всему миру.
В самом начале меня просто заинтересовал образ жизни zero-waste lifestyle, т.е. без отходов, т.к. мне стало интересно выполнить непростую задачу — сократить количество упаковки до минимума. Таким образом, я собралась и решила изменить свой образ жизни, сделав его более безопасным как для себя, так и для окружающей среды. Я изучила информацию о различных упаковках и других отходах и их альтернативах и начала менять свои привычки. Все началось с маленьких шагов — для бытовых отходов я использую биоразлагаемый мусорный пакет; выходя из дома, я на всякий случай беру с собой сумку из текстиля для покупок, и даже если я забываю её дома, в магазине я покупаю бумажный пакет; покупая фрукты и овощи, я не беру целлофановые пакеты, а использую специальный сетчатый мешок или биоразлагаемый мусорный пакет (которые, к сожалению, продаются только в некоторых магазинах Selver и Coop. Ничего не могу сказать о Rimi, но я знаю, что недавно они сделали платными обычные маленькие пакеты); зубную щетку из пластика я заменила на бамбуковую и т.д.
После этого я начала делать большие шаги, т.е. все больше минимизировать потребление пластика: когда я возвращаюсь из магазина, у меня по минимуму продуктов в пластиковой упаковке — я хожу в магазины и на рынок со своей тарой (для салата, мяса, масла, зерненого творога и т.д.); обычный шампунь я заменила на твердый; инвестировала деньги в ”бритву старого образца”, т.е. safety razor — металлический бритвенный станок, в котором нужно только лишь менять лезвия (при правильном уходе он прослужит всю жизнь, в то время как обычные станки из магазина приходится выкидывать через несколько месяцев и покупать новые — отсюда и денежный выигрыш! А также победа в плане удобства! Ну, и, конечно же, победа в плане охраны окружающей среды! Поскольку я очень увлечена рассказом, сейчас не вспомню все перемены, которые я внедрила в свою жизнь, но был еще ряд изменений.
Мне предстоит еще долгий путь, однако цель сделать свою жизнь максимально безотходной изменила мой образ мышления. В магазине у меня больше не возникает искушения покупать всякую ерунду, т.к. большинство продуктов находится в пластиковой упаковке. В общем и целом, следуя подобному образу жизни, я начала понимать, что же мне на самом деле нужно, а что — нет. И хотя люди считают, что это сложно и требует изменения множества привычек, и что ”для них такой образ жизни не подходит”, они ошибаются. На самом деле, безотходный образ жизни — более удобный и экономичный. Он позволяет экономить деньги, беречь окружающую среду и защищает самого человека. И так жить намного проще, т.к., например, благодаря ему теперь я выношу мусор всего лишь один раз в две недели, если не реже!
Если Вас также интересует экологичный образ жизни, я призываю Вас подробнее узнать о нем, например, почитать об образе жизни zero-waste lifestyle (безотходный).