23.04.2021, 13:16
Это не шутка! В Maxima разыграют среди вакцинированных работников путевки на курорт Египта(6)
Среди сделавших прививку от коронавируса будет разыграно 10 туров на двоих на неделю в Хургаду (пятизвездочный отель, "все включено"), которые можно будет использовать во второй половине года.
Тем самым торговое предприятие хочет заинтересовать работников как можно скорее сделать прививку.
В подразделениях Maxima также провели разъяснительные мероприятия, в ходе которых врачи рассказали всем работникам о различиях между вакцинами, об их действии и безопасности.
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