Это не шутка! В Maxima разыграют среди вакцинированных работников путевки на курорт Египта

Среди сделавших прививку от коронавируса будет разыграно 10 туров на двоих на неделю в Хургаду (пятизвездочный отель, "все включено"), которые можно будет использовать во второй половине года.

Тем самым торговое предприятие хочет заинтересовать работников как можно скорее сделать прививку.

В подразделениях Maxima также провели разъяснительные мероприятия, в ходе которых врачи рассказали всем работникам о различиях между вакцинами, об их действии и безопасности.

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