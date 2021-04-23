Департамент предупреждает: бамбуковая посуда представляет опасность для здоровья(1)
Дело в том, что помимо бамбуковых волокон при производстве такой посуды всегда применяется пластик.
Поэтому такие бамбуко-пластиковые предметы, имеющие предназначение соприкасаться с пищей, признаны не отвечающими требованиям. PTA просит людей отказаться от использования имеющейся дома бамбуковой посуды.
Эксперты обнаружили, что при изготовлении почти всех бамбуковых стаканов использовалась меламиновая смола, имеющая в своем составе меламин и формальдегид и выполняющая роль связующего компонента.
Лабораторные испытания показали, что в еду и напитки, которыми наполняли посуду из бамбука, попадало превышающее нормы количество меламина.
Например, если заполнить тару, изготовленную из материала с содержанием меламиновой смолы, едой или напитком с температурой выше 70 градусов либо поместить такую посуду в микроволновку, меламиновый пластик начинает выделять токсичные вещества.
"Из содержащего бамбуковую муку пластика в пищу может выделяться опасные для здоровья вещества. Это прямая угроза здоровью", — предупредила главный специалист продовольственного отдела PTA Катрин Йыги и отметила, что власти ЕС не давали разрешения на использование этого материала.
"На протяжении последних трех лет в ЕС в связи товарами из бамбука-меланина было подано около 70 тревожных сигналов", — сообщила Йыги.
У ученых есть основания полагать, что попадание меламиновой смолы в организм человека может спровоцировать болезни органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, вызвать раздражение кожи и глаз и даже рак носоглотки.
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент направил всем предприятиям, продающим пластико-бамбуковые изделия, предназначенные для соприкоснования с пищей, письма о необходимости прекратить их продажу.
К сожалению, без проведения лабораторных анализов невозможно определить, опасны или нет конкретные товары, изготовленные из содержащего бамбук пластика.
Для избежания негативных последствий департамент рекомендует в случае такой посуды:
- не использовать ее для горячих продуктов;
- не использовать ее в микроволновках;
- не использовать ее для подачи пищи детям;
- не использовать посуду, если она поцарапана.
Взамен бамбуковой рекомендуется выбирать посуду из нержавеющей стали, стекла, дерева, керамики или пластика, но с допустимым содержанием вредных веществ.