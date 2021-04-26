Британец, живущий в Эстонии, побывал в чернобыльской зоне отчуждения

Почему вы решили поехать в такое необычное место?

В детстве я интересовался наукой и мне была интересна тема именно Чернобыля. Мне хотелось поехать в постсоветскую страну, хотя такие направления для путешествий, возможно, не сильно популярны среди англичан.

Расскажите о деталях вашего маршрута, как это было?

Я отправился туда с эстонскими ребятами. Долетели до Киева, а дальше в Чернобыль мы ехали по очень плохой дороге, на въезде – старая мозаичная стела советского времени с надписью Чернобыль.

И первый объект, который мы посетили – радиостанция Дуга неподалеку от Чернобыля, она так и не была введена в эксплуатацию, но была хорошо спрятана.

Далее было сам поселок Чернобыль, где у нас был ланч.

Потом мы гуляли по Припяти. И это было что-то сумасшедшее – заброшенное место, в котором раньше жили 50 тысяч человек, но покинули его буквально за пару дней. Это немыслимо.

А что впечатлило больше всего?

Было любопытно зайти в детский садик и увидеть все эти игрушки, валяющиеся на полу.

Сам я никогда не был в подобных местах, вся эта советская обстановка была для меня непривычной. А вот эстонские ребята, с которыми я приехал, были одного со мной возраста и ходили в школу, когда случился взрыв. И они сказали, что узнают эти игрушки, потому что у них в свое время были такие же. Да и сама обстановка, внешний вид комнат – все это было им знакомо, и я думаю, именно поэтому это все задело их за живое даже больше, чем меня.