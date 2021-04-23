Раймонд Кальюлайд: заявления Вадима Белобровцева о будущем русскоязычного образования — неправда и полуправда

Вадим Белобровцев пишет в Rus.Delfi, что в Таллинне не будет никакого перехода на обучение на эстонском языке. По словам вице-мэра, если Центристская партия потеряет большинство в городском собрании, русскоязычное образование будет немедленно ”ликвидировано”.

Точно такая же риторика использовалась Центристской партией в Таллинне с незапамятных времен. На этот раз она больше не сработает. Потому что русская община открыла глаза и увидела, что действия и слова Центристской партии расходятся. Доверия больше нет. В этот раз русскоязычные люди будут выбирать и другие партии: социал-демократов и реформистов, а также все больше голосов будут отдавать за EKRE.

Я не стану сейчас напоминать, как после выборов в Рийгикогу в 2019 году Центристская партия сформировала коалицию с реваншистски настроенной в отношении России EKRE. Лучше поговорим о переходе на эстоноязычное образование.

К сожалению, все, что об этом пишет Вадим, неправда или почти неправда. Я не успею опровергнуть всё, но одну вещь пояснить нужно. Самое важное, что нужно знать читателям русскоязычного Delfi, это то, что на самом деле в коалиционном договоре довольно четко прописано, что русскоязычные школы перейдут на эстоноязычное обучение.

Цитирую коалиционный договор: ”Мы запустим план действий по эстоноязычному образованию”. А также: ”Мы выделим необходимое финансирование детским садам и школам, что позволит организовать учебный процесс на эстонском языке”. Еще более понятно это выразить невозможно. Запустим план действий, выделим деньги на организацию учебного процесса на эстонском языке в детских садах и школах.

В коалиционном договоре не говорится о составлении или разработке плана действий. В коалиционном договоре говорится о ”запуске” плана и ”организации учебного процесса на эстонском языке”. Правительство воплощает в жизнь то, что написано в коалиционном договоре: переход на эстоноязычное образование.