ВИДЕО | В Рийгикогу поддержали использование цифровых сертификатов при поездках внутри Евросоюза(3)
По словам председателя комиссии Сийма Калласа, одно из наиболее ценных достижений Европейского союза — право свободного передвижения между государствами-членами. ”Для того, чтобы и во время пандемии можно было путешествовать более свободно, Европейский союз взял в срочное производство проект о цифровом зеленом сертификате, — сказал председатель комиссии”, — сказал председатель комиссии. Он отметил, что принять правовые рамки планируется в июне.
Каллас пояснил, что цифровой сертификат — это электронная платформа, посредством которой можно представить справки трех видов: о негативном тесте, о вакцинации или о том, что человек уже перенес заболевание. ”В сертификате указаны лишь необходимые данные. Сертификаты будут выдаваться на бумаге или в электронном виде. Им будут присвоены уникальные штрихкоды, позволяющие проконтролировать их подлинность и срок действия”, — сказал Каллас. Он добавил, что цель цифровых сертификатов — обеспечить возможность быстрого и надежного контроля на границе и избежать использования поддельных справок.
По словам заместителя председателя комиссии Рийны Сиккут, очень хорошо, что Европейский союз разработает единую систему цифровых сертификатов и что у государств-членов нет в использовании различных решений. Однако следует обратить внимание на то, чтобы были обеспечены сохранность данных и возможность путешествовать.
”При использовании цифровых сертификатов данные не будут сохраняться в центральной системе. Государства-члены ЕС и операторы транспорта не смогут сохранять эти данные. Проверяя цифровой сертификат, можно получить подтверждение о вакцинации или о негативном тесте, при этом информация не будет сохранена в базу данных”, — сказала Сиккут. Она подчеркнула, что у всех должно быть право путешествовать. ”Использование цифровых сертификатов не препятствует возможности путешествовать для невакцинированных людей. Наоборот, это дает возможность подтвердить наличие негативного теста, или того, что человек уже перенес заболевание”.
Цифровой сертификат — это временное решение. Когда Всемирная организация здравоохранения объявит о завершении пандемии, будет завершено и применение цифровых сертификатов. Согласно позиции Эстонии, важно, чтобы создаваемое технологическое решение можно было использовать во всем мире. На создание платформы Европейский союз планирует выделить 49 миллионов евро.
Эстония поддерживает создание в ЕС единой структуры для выдачи, контроля и признания взаимосовместимых сертификатов о вакцинации, тестировании и о перенесенном заболевании, и считает необходимой быструю реализацию проекта. Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза приняла решение поддержать данные позиции.