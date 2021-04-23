ВИДЕО | В Рийгикогу поддержали использование цифровых сертификатов при поездках внутри Евросоюза

По словам председателя комиссии Сийма Калласа, одно из наиболее ценных достижений Европейского союза — право свободного передвижения между государствами-членами. ”Для того, чтобы и во время пандемии можно было путешествовать более свободно, Европейский союз взял в срочное производство проект о цифровом зеленом сертификате, — сказал председатель комиссии”, — сказал председатель комиссии. Он отметил, что принять правовые рамки планируется в июне.

Каллас пояснил, что цифровой сертификат — это электронная платформа, посредством которой можно представить справки трех видов: о негативном тесте, о вакцинации или о том, что человек уже перенес заболевание. ”В сертификате указаны лишь необходимые данные. Сертификаты будут выдаваться на бумаге или в электронном виде. Им будут присвоены уникальные штрихкоды, позволяющие проконтролировать их подлинность и срок действия”, — сказал Каллас. Он добавил, что цель цифровых сертификатов — обеспечить возможность быстрого и надежного контроля на границе и избежать использования поддельных справок.

По словам заместителя председателя комиссии Рийны Сиккут, очень хорошо, что Европейский союз разработает единую систему цифровых сертификатов и что у государств-членов нет в использовании различных решений. Однако следует обратить внимание на то, чтобы были обеспечены сохранность данных и возможность путешествовать.

”При использовании цифровых сертификатов данные не будут сохраняться в центральной системе. Государства-члены ЕС и операторы транспорта не смогут сохранять эти данные. Проверяя цифровой сертификат, можно получить подтверждение о вакцинации или о негативном тесте, при этом информация не будет сохранена в базу данных”, — сказала Сиккут. Она подчеркнула, что у всех должно быть право путешествовать. ”Использование цифровых сертификатов не препятствует возможности путешествовать для невакцинированных людей. Наоборот, это дает возможность подтвердить наличие негативного теста, или того, что человек уже перенес заболевание”.