Больничная касса привлекает частный сектор к проведению вакцинации
Людей в основном вакцинируют семейные врачи и больницы, однако по мере увеличения объемов поставок вакцин выросла и потребность в дополнительных рабочих ресурсах для проведения широкомасштабной вакцинации. Впервые частные медицинские учреждения были приглашены подписать договор с Больничной кассой на вакцинацию в марте, по состоянию на вчерашний день к договору присоединилось 16 учреждений.
Для присоединения к договору Больничная касса ожидает частные медицинские фирмы, имеющие лицензию на оказание специализированной медицинской помощи.
Больничная касса в основном ожидает, что к договору присоединятся те частные медицинские фирмы, которые находятся в уездных центрах по всей Эстонии, т.е. там, где проживает больше людей. Эрго Палло, руководитель юридического отдела Больничной кассы, добавил, что если частная компания желает проводить вакцинацию только в большом городе, ей следует дополнительно предложить и какой-либо небольшой уезд. ”Наша цель — добиться того, чтобы места для вакцинации были расположены в как можно большем количестве населенных пунктов по всей Эстонии”, — сказал Палло.
Если учреждение предлагает услуги вакцинации за пределами уездов Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа или Ида-Вирумаа, вакцинацию можно будет делать только в этом конкретном месте.
Если оказывающий медицинские услуги захочет заключить договор для деятельности в двух разных рабочих местах, то объем работы, который ожидает от него Больничная касса, должен составлять не менее 750 инъекций в неделю. Если в договоре описано только одно место работы учреждения, предполагается, что в неделю будет проводиться не менее 300 инъекций вакцины. Больничная касса платит 5,30 евро за одну инъекцию вакцины на рабочем месте оказывающего медицинскте услуги и 7,30 евро за инъекции вакцины, сделанные в выходные и праздничные дни.
Чтобы заключить договор, оказывающая медицинские услуги компания должна иметь либо страницу самообслуживания клиента на собственном интернет-сайте, либо соединение с общегосударственной дигитальной регистратурой. Такие инфотехнологические решения предоставляют людям гибкие возможности для бронирования времени вакцинации. Предприятие, которое проводит человеку вакцинацию первой дозой вакцины, должен также гарантировать, что вторая доза будет введена вовремя.
Согласно договору предоставляющий медицинские услуги будет иметь возможность работать со всеми видами вакцин, которые прибывают или прибудут в Эстонию. Необходимые вакцины заказываются через страницу самообслуживания интернет-сайта Департамента Здоровья, и после этого Департамент Здоровья доставляет необходимое количество вакцин в согласованное место. Помимо вакцины, Департамент Здоровья также поставляет учреждениям шприцы и иглы для инъекций.
Информация, необходимая для подачи заявки, а также проект договора доступны на интернет-сайте Больничной кассы Эстонии. Заявки на конкурс по закупкам услуг можно подавать вплоть до 31.05.2021 г.
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