Больничная касса привлекает частный сектор к проведению вакцинации

Людей в основном вакцинируют семейные врачи и больницы, однако по мере увеличения объемов поставок вакцин выросла и потребность в дополнительных рабочих ресурсах для проведения широкомасштабной вакцинации. Впервые частные медицинские учреждения были приглашены подписать договор с Больничной кассой на вакцинацию в марте, по состоянию на вчерашний день к договору присоединилось 16 учреждений.

Для присоединения к договору Больничная касса ожидает частные медицинские фирмы, имеющие лицензию на оказание специализированной медицинской помощи.

Больничная касса в основном ожидает, что к договору присоединятся те частные медицинские фирмы, которые находятся в уездных центрах по всей Эстонии, т.е. там, где проживает больше людей. Эрго Палло, руководитель юридического отдела Больничной кассы, добавил, что если частная компания желает проводить вакцинацию только в большом городе, ей следует дополнительно предложить и какой-либо небольшой уезд. ”Наша цель — добиться того, чтобы места для вакцинации были расположены в как можно большем количестве населенных пунктов по всей Эстонии”, — сказал Палло.

Если учреждение предлагает услуги вакцинации за пределами уездов Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа или Ида-Вирумаа, вакцинацию можно будет делать только в этом конкретном месте.

Если оказывающий медицинские услуги захочет заключить договор для деятельности в двух разных рабочих местах, то объем работы, который ожидает от него Больничная касса, должен составлять не менее 750 инъекций в неделю. Если в договоре описано только одно место работы учреждения, предполагается, что в неделю будет проводиться не менее 300 инъекций вакцины. Больничная касса платит 5,30 евро за одну инъекцию вакцины на рабочем месте оказывающего медицинскте услуги и 7,30 евро за инъекции вакцины, сделанные в выходные и праздничные дни.