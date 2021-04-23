ВИДЕО | Ратас в день рождения Рийгикогу: перед нами стоит единый вызов

Он выразил надежду на то, что действующий состав Рийгикогу сможет сотрудничать со всеми, чьи сердца заняты мыслями о благополучии Эстонии. «Перед нами единый вызов – преодолеть кризис», – сказал Ратас.

Ратас отметил, что 102 года тому назад наше получившее независимость государство обрело непоколебимый краеугольный камень. Тогда, во второй половине дня 23 апреля, впервые собрались избранные народом Эстонии депутаты Учредительного Собрания. «Вместе они начали строить Эстонию, о которой все так мечтали – государство, где каждому живется хорошо, – сказал Ратас. – В восстановившей независимость почти 30 лет тому назад Эстонии эта ответственность легла на плечи Рийгикогу. 23 апреля мы празднуем его день рождения».

По словам спикера Рийгикогу, эту знаменательную дату следует рассматривать в более широком ключе: речь идет о дне демократии Эстонии. «Нельзя забывать, что это – не что-то само собой разумеющееся. Никогда не было таковым и никогда таковым не станет. Как поддержание наших независимости и уклада жизни, так и исполнение народной власти требуют сотрудничества», – сказал Ратас.

По случаю дня рождения Рийгикогу Ратас пожелал всем быть открытыми к сотрудничеству, а также здоровья и взаимопонимания.

Первое демократическое представительное собрание народа, Учредительное собрание, впервые собралось в Таллинне в концертном зале театра «Эстония» 23 апреля 1919 года. Председателем тогда был избран Аугуст Рей.

Сегодня вечером по случаю дня рождения парламента в память о всех членах Учредительного собрания спикер Рийгикогу возложит цветы к мемориальному камню, установленному в честь председателя Учредительного Собрания и государственного старейшины Аугуста Рея на его родном хуторе в деревне Курла.