Эстонский синоптик о возвращении зимы: десяток дней придется потерпеть. Зато это хороший знак для лета

Как уже сообщалось, на несколько дней в Эстонию приходит сильное похолодание. Днем термометр будет показывать лишь немного выше нуля, но при сильном ветре погода может показаться даже морозной.

Снежного покрова, по всей видимости, не будет. Выпавший за ночь снег утром и днем расстает. "На лыжах не покатаешься", - говорит Каменик и вспоминает, что во второй половине апреля бураны были в Эстонии в 1988 году. А в 1975 году снежная буря бушевала и в конце мая.

По прогнозу метеоролога, прохладный период продлится дней десять. И до середины мая 20-градусного тепла ждать не стоит. Но это, по словам Каменика, и неплохо: потерпим немножко, но зато лето тогда обещает быть в целом теплым.

"Из прошлого видно: когда в начале мая уже очень тепло, то лето обычно бывает средним или холоднее обычного. Если тепло приходит в середине и особенно к концу мая, то летом держится одинаково теплая погода", - рассуждает он.

Хоть предсказание погоды - дело неблагодарное, Каменик говорит планирующим отпуск читателям, что наиболее вероятен сценарий, когда настоящее лето приходит в конце июля или начале августа. "Вероятность этого 80%, остальные 20% - это воля случая и лотерея".