За сутки в Эстонии выявлено 392 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 218 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 169 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 59, в Пярнумаа — 26, в Тартумаа — 15, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа — по 14, в Рапламаа — девять новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось семь, в Вырумаа и Валгамаа — по шесть, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по четыре, в Пылвамаа — три и на Сааремаа — один новый случай заражения. На Хийумаа новых положительных тестов не прибавилось. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 490,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,6%.

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