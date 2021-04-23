Координатор ростовского штаба Навального рассказала о задержании и пытках в полиции

По словам Середкиной, ее доставили в поселок Широчанка (он находится в Ейском районе Краснодарского края) и там пытали.

”Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много”, — пишет Середкина.

Она также опубликовала фото изрезанной руки.

По какому поводу задерживали активистку, неизвестно.

Я отказывалась глотать резиновую дубинку.

На каждый мой отказ мне делали засечку на руке

Засечек у меня много. pic.twitter.com/YLYm52JMUW — Ксения Середкина (@kseryodkina) April 23, 2021

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии во Владимирской области. По данным ”ОВД-Инфо”, в общей сложности на митингах задержали более 1900 человек. На акции в Ростове-на-Дону были задержаны 12 человек.