ТАБЛИЦА | А если случится скандал? Помимо основного составлен альтернативный апрельский рейтинг эстонских партий

На втором месте в апреле была Консервативная народная партия Эстонии с 21%, это сравнимо с весной прошлого года. На третьей позиции идет Центристская партия (19%), четвертую строчку занимает не представленная в парламенте Eesti 200 (14%), пятой — Социал-демократическая партия (8%) и замыкает шестерку лучших "Отечество" (5%).

Социологи предложили потенциальным избирателям в ходе опроса сделать и второй выбор. На случай, если выбранную партию сотрясен какой-то скандал или ее деятельность пойдет в противоположном ожиданию избирателей направлении.

Результаты опроса представлены в таблице ниже. Во втором столбике идет суммированный результат первого и второго выбора.

В опросе (15-21 апреля) приняли участие 1110 имеющих право голоса граждан Эстонии в возрасте от 18 до 84 лет.