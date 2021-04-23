Новости Ида-Вирумаа
23.04.2021, 08:04

Полиция оштрафовала нарвского депутата за нарушение антикоррупционного законодательства

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Narva linnavalitsus
Narva linnavalitsus
Foto: Tiit Blaat
Полиция оштрафовала на 40 евро депутата правящей коалиции Нарвского городского собрания Владимира Бутузова (71) за нарушение антикоррупционного законодательства, передает rus.err.

Поводом для возбуждения против Бутузова делопроизводства о проступке стало его участие в голосовании на прошедшей 21 января сессии Нарвского горсобрания, на котором депутатский корпус в числе прочего определял размер должностного оклада новоиспеченного председателя представительного органа Татьяны Стольфат.

Соответствующее решение поддержали 15 депутатов, в том числе Владимир Бутузов.

Поскольку Стольфат является дочерью Бутузова, полиция усмотрела в его действиях конфликт интересов - не отказавшись от голосования по этому вопросу, Владимир Бутузов нарушил Закон о борьбе с коррупцией.

Политику, который с 9 марта состоит в Центристской партии, был назначен штраф в размере 40 евро (максимальная сумма за подобное нарушение составляет 800 евро_Максимальный штраф за подобное нарушение составляет 800 евро).

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