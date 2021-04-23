ПОДРОБНОСТИ | В Нарве построят высокотехнологичное производство: 200 млн инвестиций и 700 новых рабочих мест
Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сказал, что крупнейший завод концерна вносит значительный вклад в экономическую среду региона, что также оказывает широкомасштабное социально-экономическое влияние на весь регион. «Очень важно, что в Ида-Вирумаа активно развивается независимый от горючего сланца сектор производства и услуг, который поддерживает цели нашей экологической политики и зеленого переворота, вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций, развитие нового предпринимательства и повышение предпринимательской активности. Это несомненно не последняя инвестиция с многомиллиардным потенциалом, и я с оптимизмом смотрю в будущее Ида-Вирумаа », - сказал Сутт.
Член правления Aquaphor International OÜ Joseph L Shmidt: «Летом этого года Aquaphor начнёт пилотное производство новых фильтров, дружелюбных к окружающей среде, которые предназначены для очистки воды для домохозяйств и для предприятий. Затем, в марте 2022 года, мы начнём мелкосерийное производство этих фильтров нового поколения на заводе площадью 11 000 м2, строительство которого мы сейчас начали в Нарве. Завод для полномасштабного производства фильтров нового поколения планируется построить и запустить через три года от сегодняшнего дня. Наиболее вероятное его месторасположение именно в Ида-Вирумаа, если все стороны смогут внести свой вклад, зафиксированный в протоколе о намерениях».
По словам Теета Куусмика, члена правления Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA), вклад публичного сектора в процесс планирования чрезвычайно важен для реализации проекта большого завода: «По инициативе IVIA сейчас в стадии составления находится детальная планировка третьего этапа Нарвского промышленного парка, в том месте, где будет располагаться новый большой завод Aquaphor International OÜ. Также, исходя из потребностей будущего завода, планируется в следующие 3 года создать и запустить в Нарве специализированный учебный центр промышленной робототехники и автоматизации».
Мэр Нарвы Катри Райк считает важным тесное сотрудничество между частным сектором и местными властями, которое отмечено конкретными действиями: «компания Aquaphor International OÜ ожидает, что в городе начнется строительство новых современных жилых домов, повысится уровень медицины и будет доступно обучение на английском языке. Город несет ответственность за эти инициативы».
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин считает, что это будет проект, влияние которого на развитие всего региона трудно переоценить. По словам мэра, вклад Нарва-Йыэсуу в сотрудничестве с IVIA состоит, прежде всего, в том, чтобы всеми возможными средствами способствовать процессу развития аэропорта Ольгина. Поскольку вполне естественно, что работники и топ-специалисты концерна Aquaphor могут поселиться в будущем в курортном городе Нарва-Йыэсуу, город должен быть готов предложить им современные и комфортные условия проживания.
Согласно прогнозу, строительство нового завода площадью около 110 000 м2 по производству систем водоочистки в Нарвском промышленном парке будет завершено к 2025 году. Предварительными условиями этого являются подготовка и установление детальной планировки третьей очереди Нарвского промышленного парка, строительство прямого электрического соединения промышленного парка Kadastiku с Балтийской электростанцией, а также проектирование производственного здания и выдача разрешения на строительство до конца второго квартала 2023 года.