ПОДРОБНОСТИ | В Нарве построят высокотехнологичное производство: 200 млн инвестиций и 700 новых рабочих мест

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сказал, что крупнейший завод концерна вносит значительный вклад в экономическую среду региона, что также оказывает широкомасштабное социально-экономическое влияние на весь регион. «Очень важно, что в Ида-Вирумаа активно развивается независимый от горючего сланца сектор производства и услуг, который поддерживает цели нашей экологической политики и зеленого переворота, вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций, развитие нового предпринимательства и повышение предпринимательской активности. Это несомненно не последняя инвестиция с многомиллиардным потенциалом, и я с оптимизмом смотрю в будущее Ида-Вирумаа », - сказал Сутт.

Член правления Aquaphor International OÜ Joseph L Shmidt: «Летом этого года Aquaphor начнёт пилотное производство новых фильтров, дружелюбных к окружающей среде, которые предназначены для очистки воды для домохозяйств и для предприятий. Затем, в марте 2022 года, мы начнём мелкосерийное производство этих фильтров нового поколения на заводе площадью 11 000 м2, строительство которого мы сейчас начали в Нарве. Завод для полномасштабного производства фильтров нового поколения планируется построить и запустить через три года от сегодняшнего дня. Наиболее вероятное его месторасположение именно в Ида-Вирумаа, если все стороны смогут внести свой вклад, зафиксированный в протоколе о намерениях».