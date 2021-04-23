Желающих освоить навыки интернет-торговли Таллинн приглашает на вебинары

Кризис дал заряд для процветания электронной торговли. Если пару десятков лет назад онлайн-продажа была нишевым каналом, то на сегодняшний день это неотъемлемая часть бизнеса и торговли. Электронная среда предоставляет новые возможности, но в то же время создаёт высокую конкуренцию, где непродуманные цифровые решения и негативный опыт клиента могут стать определяющими. Особенно это опасно в случае малых фирм, для которых любой неправильный шаг может оказаться фатальным.

”Большая часть наших предприятий являются малыми фирмами, и вместе они играют очень большую роль в экономике Эстонии, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Именно поэтому город Таллинн уделяет малому и среднему бизнесу особое внимание — например, среди популярных пособий, выделяемых столицей представителям малого бизнеса, есть так называемое дигитальное пособие для малого предприятия. Им город поддерживает покупку программного обеспечения или лицензии, или связанные с развитием расходы на программирование, внедрение или тестирование — максимальный объем составляет 6000 евро в год на одно предприятие”.

Подробная информация находится здесь.

На следующей неделе, 29 апреля, с 10 до 11:30 в Youtube канале Таллиннского центра предпринимательства в live-формате состоится еще одно, предназначенное для малого и среднего бизнеса мероприятие, призванное помочь им освоить навыки интернет-торговли.

”На вебинаре "Важные шаги для начала интернет-торговли и создания интернет-магазина" будут рассмотрены этапы, которые необходимо пройти, чтобы составить успешную бизнес-модель интернет-торговли и создать для нее конкурентоспособную площадку, — сказала Елена Коффаль, консультант по предпринимательству Таллиннского центра предпринимательства. — Также слушатели узнают, как подготовить бизнес-проект для начала интернет-торговли, чем руководствоваться при выборе платформы и каким образом создать удобную для покупателя среду и понятное содержание”.