Врачи Навального просят его пойти на компромисс

"Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого", — подчеркнули авторы обращения.

Лечащие врачи Навального добавили, что продолжают настаивать на реализации его права на очное общение с ними, однако считают факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для того, чтобы прекратить голодовку. Навальный объявил ее 31 марта в знак протеста против отсутствия возможности получить в колонии необходимое медицинское обслуживание и консультацию у врачей, которым он доверяет.

Перевод Навального в больницу города Владимира

22 апреля лечащие врачи Алексея Навального узнали о том, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения двумя днями ранее, 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира. Там политик "получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование", отмечают его лечащие врачи.

На протяжении последних недель сами они неоднократно пытались попасть к своему пациенту, жалующемуся на боли в спине и онемение рук и ног, в анализах которого обнаружен повышенный уровень калия в крови.

Во время последней из этих попыток, предпринятой медиками 20 апреля, врач-кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдающий за состоянием здоровья Навального с 2013 года, рассказал в интервью DW о том, почему он считает ситуацию столь серьезной и полагает, что Навальный срочно должен быть переведен в реанимацию.