В текущем году Эстония поддержит Украину на сумму 2,4 млн евро

В частности, в этом году полмиллиона выделяются на помощь внутригосударственным беженцам и пострадавшим от военного конфликта.

Так, MTÜ Mondo получит 177 994 евро для организации помощи школам Луганской области, а также психологической и социальной помощи пострадавшим от кризиса жителям.

MTÜ Eesti Pagulasabi получит от государства 175 258 евро для помощи жителям населенных пунктов, прилегающих к линии разграничения. Деньги будут направлены на приобретение для детей школьных принадлежностей и подготовку школ. Также будут поддержана подготовка домохозяйств к зимнему периоду и проведение весенних сельскохозяйственных работ.

Эстония поддержит 150 000 евро проект Украинского культурного центра по закупке повседневного инвентаря для 16 школ Донецкой и Луганской областей.

Всего в бюджете МИД Эстонии на 2020 - 2023 годы запланировано потратить на развитие двустороннего сотрудничества Эстонии и Украины и гуманитарную деятельность 11,6 млн евро.