Минувшие сутки на дорогах: пассажир автобуса попал в больницу, не обошлось без одурманенных водителей

В четверг в 11.52 в столице у доме номер 53 по Акадеэмиа теэ в результате резкого торможения автобуса упал 59-летний пассажир. Согласно информации из полицейской сводки, автобус Solaris Urbino, за рулем которого находился 35-летний мужчина, затормозил у пешеходного перехода. Упавший мужчина получил травмы, его пришлось доставить в Северо-Эстонскую региональную больницу.